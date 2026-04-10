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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Missglücktes Ausparkmanöver führt zu Sachschaden und Abschleppeinsatz

Kirn (ots)

Am Freitagnachmittag, den 10.04.2026, ereignete sich gegen 15:54 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Kirn ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall.

Eine Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug aus einer markierten Parklücke auszuparken. Nach ersten Erkenntnissen unterlief ihr dabei ein folgenschwerer Bedienfehler: Anstatt den Rückwärtsgang einzulegen, fuhr sie mit ihrem Wagen vorwärts an.

In der Folge durchbrach das Fahrzeug einen angrenzenden Grundstückszaun, setzte die Fahrt geradeaus fort und kam schließlich in einer dahinterliegenden Böschung zum Stillstand. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden am Pkw der Verursacherin sowie an dem Zaun und einem Straßenschild.

Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es auf Wunsch der Halterin durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen wurden bei dem Vorfall nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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