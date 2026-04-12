PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unbekannter schlägt zweimal bei Kaufhaus zu - Lego-Sets entwendet

Kirn (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 12.04.2026, kam es am August-Bebel-Platz in Kirn zu einem Einbruchdiebstahl in ein örtliches Kaufhaus. Der Täter suchte das Objekt im Verlauf der Nacht gleich zweimal auf.

Erster Vorfall gegen 03:10 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 03:10 Uhr eine Schaufensterscheibe des Geschäfts ein. Als Tatwerkzeug diente vermutlich ein größerer Stein, der am Tatort aufgefunden wurde. Eine Anwohnerin wurde durch das Klirren der Scheibe wach und konnte beobachten, wie der Täter drei hochwertige Lego-Sets aus der Auslage entwendete.

Täter kehrt zurück

Gegen 04:00 Uhr meldete sich die Zeugin erneut bei der Polizei. Der Täter war zum Tatort zurückgekehrt und schlug die bereits beschädigte Scheibe weiter ein. Der Unbekannte flüchtete ohne weitere Beute in Richtung Teichweg. Der Täter trug demnach eine Graue Jacke, dunkle Hose und ein Basecap. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen an die Polizei in Kirn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 20:07

    POL-PIKIR: Missglücktes Ausparkmanöver führt zu Sachschaden und Abschleppeinsatz

    Kirn (ots) - Am Freitagnachmittag, den 10.04.2026, ereignete sich gegen 15:54 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Kirn ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug aus einer markierten Parklücke auszuparken. Nach ersten Erkenntnissen unterlief ihr dabei ein folgenschwerer Bedienfehler: Anstatt ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 06:34

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall durch Ölspur: Polizei bittet um Hinweise

    Kirn (ots) - Am 04.04.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es im Kreisverkehr in Merxheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer, der aus Richtung Meddersheim kommend in den Kreisverkehr einfuhr, verlor aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Am Motorrad entstand hierdurch leichter Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 17:09

    POL-PIKIR: PKW auf Radweg festgefahren - aufwendige Bergung auf der B41

    Bärenbach (ots) - Am 05.04. gegen 14:15 Uhr kam es auf der B41 zwischen Bärenbach und Fischbach zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Birkenfeld befuhr mit ihrem PKW verbotswidrig den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg. Aufgrund der geringen Breite des Weges geriet das Fahrzeugzeug zwischen ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren