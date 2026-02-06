Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 26-Jähriger in der Futterstraße von drei unbekannten Männern angegriffen

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Saarbrücken (ots)

In der Nacht vom 24. auf 25. Januar 2026 (Samstag auf Sonntag) wurde ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Saarlouis gegen 04:20 Uhr in der Futterstraße in Saarbrücken von drei unbekannten Männern angegriffen und schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen und traten die drei Unbekannten gemeinschaftlich auf den 26-Jährigen ein, sodass dieser schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen davontrug. Der Geschädigte musste im Krankenhaus behandelt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hätten die drei unbekannten Tatverdächtigen Französisch gesprochen und seien in Begleitung von zwei Frauen gewesen. Die Personen seien zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen. Einer der Männer trug einen braunen, ein anderer einen schwarzen Pullover.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer Angaben zur Identität der unbekannten Tatverdächtigen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell