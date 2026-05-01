Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, B241, Freitag, 01.05.2026, 06:45 Uhr

Katlenburg-Lindau (teu) - Am Freitagmorgen befuhr der 18-jährige Northeimer mit seinem PKW die B241, von Katlenburg in Richtung Hammenstedt. Im Bereich der Einmündung zur Brandisbreite kreuzte ein Wildtier die Fahrbahn, woraufhin der 18-jährige Fahrzeugführer ein Ausweichmanöver unternahm. Aufgrund dessen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kam im Straßengraben zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 5.000EUR. Verletzt wurde niemand.

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