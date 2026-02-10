Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Radfahrer stürzt und verstirbt an der Unfallstelle

Barmstedt (ots)

Am Dienstagvormittag (10.02.2026) kam es in der Austraße zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer zu Boden stürzte und in der weiteren Folge verstarb.

Der 79-jährige Mann aus dem Kreis Pinneberg fuhr gegen 11:00 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Hemdingen, als er in Höhe der Großendorfer Straße aus bislang ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verlor. In der Folge kollidierte der Radfahrer mit einem parkenden Fahrzeug und stürzte zu Boden.

Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte verstarb der Mann noch vor Ort an der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall ohne Einwirkung weiterer Verkehrsteilnehmer.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Austraße bis etwa 13:00 Uhr voll gesperrt.

Die Unfallermittlungen führt die Polizei Barmstedt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell