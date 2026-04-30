PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Bahnhofstraße, (Fahrradstation), zwischen Mittwoch, dem 22.04.2026, 00:00 Uhr und Dienstag, dem 28.04.2026, 00:00 Uhr. Durch bislang unbekannte Personen wurde erneut die Tür des Werkstattschranks an der Fahrradstation des Flecken Bodenfelde beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 08:15

    POL-NOM: Vorfahrt missachtet - eine Person bei Kollision leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Wallstraße, Mittwoch, 29.04.2026, 14.10 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochnachmittag in der Wallstraße in Northeim. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Wallstraße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich zur Graf-Otto-Straße übersah er die querende, ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 08:08

    POL-NOM: Unbekannte Person schlägt Fensterscheibe von Pkw ein

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Weißer Budenweg, Mittwoch, 29.04.2026, 14.30 - 15.36 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 54-jähriger Mann parkte seinen Pkw am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr für etwa eine Stunde in der Straße "Weißer Budenweg" in Northeim. Als er gegen 15.36 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Fensterscheibe seines Pkw fest. Zu ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:11

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Northeim - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sturmbäume, Dienstag, 28.04.2026, 16.05 Uhr - 17.20 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 55-jährigen Frau. Die Geschädigte parkte ihren weißen Toyota Yaris auf einem Parkplatz in der Straße "Sturmbäume" in Northeim. Als sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren