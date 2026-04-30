Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Bahnhofstraße, (Fahrradstation), zwischen Mittwoch, dem 22.04.2026, 00:00 Uhr und Dienstag, dem 28.04.2026, 00:00 Uhr. Durch bislang unbekannte Personen wurde erneut die Tür des Werkstattschranks an der Fahrradstation des Flecken Bodenfelde beschädigt. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

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