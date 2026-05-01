Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Pkw unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Kohnsen (Kr.) Donnerstag, 30.04.2026, 16:15 Uhr

Am Donnerstagnachmittag, den 30.04.2026, kontrollierte eine Polizeistreife, in der Ortsdurchfahrt Kohnsen, den 36jährigen Fahrer eines VW Polo. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der aus Relliehausen stammende Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge ist. Diese war ihm in der Vergangenheit gerichtlich entzogen worden. Gegen den jungen Mann wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm die Weiterfahrt mit Kraftfahrzeugen jeglicher Art untersagt.

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