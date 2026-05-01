Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.04.2026; 20:05 Uhr

Am Donnerstagabend, den 30.04.2026, wurde die Polizei Einbeck zu einem Verkehrsunfall auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Altendorfer Tor gerufen. Hier hatte eine 62jährige Frau mit ihrem Fahrrad, den dortigen Parkplatz befahren. Dabei stieß sie gegen einen dort geparkten Mofa-Roller und verursachte einen Schaden von ca. 600,- Euro. Anschließend wollte sich die aus Sülbeck stammende Frau vom Unfallort entfernen, ohne für den angerichteten Schaden die Verantwortung zu übernehmen. Beim Versuch sich zu entfernen stürzte sie gleich drei Mal mit ihrem Rad und verletzte sich. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Sachverhaltsaufnahme dann bei der Radfahrerin eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihr eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit Fahrzeugen jeglicher Art untersagt.

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