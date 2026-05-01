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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; älterer Mann springt vor fahrende Autos

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.04.2026; 12:20 Uhr

Am Donnerstagmittag, den 30.04.2026, erhielt die Polizei Einbeck die Meldung, dass ein Mann im Bereich einer neu eingerichteten Einbahnstraße, in der Dr.-Friedrich-Uhde-Straße, vor fahrende Autos springen soll, um diese so an der Weiterfahrt zu hindern. Polizeibeamte, die sich der genannten Örtlichkeit näherten, konnten den 87jährigen Mann mit seinem Fahrrad bereits aus einiger Entfernung erkennen. Genau in diesem Augenblick näherte sich erneut ein Pkw dem Mann aus verbotener Richtung. Kurz bevor der Pkw den Mann erreicht hatte, trat dieser mit seinem geschobenen Fahrrad auf die Fahrbahn. Nur durch eine Vollbremsung konnte die 76jährige Fahrerin einen Zusammenstoß vermeiden. Auf sein Verhalten angesprochen, gab der Mann an, dass er verhindern wolle, dass die Fahrzeuge in verbotener Richtung fahren. Gegen ihn wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, eingeleitet und ihm ein Platzverweis für die Örtlichkeit erteilt. Die Pkw-Fahrerin war gerade noch einmal mit dem "Schrecken" davon gekommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass die Dr.-Friedrich-Uhde-Straße neu als Einbahnstraße, für ca. 6 Wochen, eingerichtet worden ist. Demzufolge darf hier nur der Verkehr aus Richtung ZOB fahren. Das Befahren aus Richtung Möncheplatz ist für alle anderen Fahrzeuge verboten und wird bei Regelverstößen auch dementsprechend gebührenpflichtig verwarnt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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