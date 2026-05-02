Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 42-jähriger unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Weiterfahrt untersagt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eichstätte, Dammstraße, 02.05.2026, 01.16 Uhr

NORTHEIM (sch) - Am Samstag, den 02.05.2026, um 01.16 Uhr, führte die Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle bei einem 42-jährigen Mann durch, welcher mit seinem Pkw die Dammstraße in Northeim befuhr. Während der Kontrolle wurden Auffälligkeiten bei dem Fahrer festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf Kokain. Im weiteren Verlauf wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neben der Ordnungswidrigkeit wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln muss er sich nun auch wegen des Besitzes von Betäubungsmittel verantworten.

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