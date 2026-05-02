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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis mit Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Northeim (ots)

Northeim, Sudetenstraße, Freitag, 01.05.2026, 02.01 Uhr

NORTHEIM (sch) - Am Freitag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht und einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol. Ein 38-jähriger Mann aus Northeim befuhr mit einem Pkw die Sudetenstraße und stieß dort gegen einen anderen geparkten Pkw. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und meldeten sich bei der Polizei. Durch Northeimer Polizeibeamte konnte der Pkw im Nahbereich festgestellt und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Im weiteren Verlauf wurde den Beamten bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Anschließend wurde dem 38-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Durch den Unfall entstand an dem anderen Pkw ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Es wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs, infolge von Alkohol, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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