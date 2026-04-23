POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Dieselstraße (22.04.2026)
Bad Dürrheim (ots)
Im Zeitraum zwischen, 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, hat sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Entweder beim Ein- oder Aussteigen, oder mit einem Einkaufswagen beschädigte ein Unbekannter die hintere linke Tür eines geparkten schwarzen VW Touran. Ohne den Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu melden, suchte der Unfallverursacher das Weite. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten in Bad Dürrheim (Tel.: 07726 / 939480) entgegen.
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Daniel Brill
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