Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Schlägerei auf Parkplatz (21.04.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Joseph-Koepfer-Straße ist es am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, zu einer Körperverletzung gekommen. Zwischen zwei Gruppen von Männern im Alter von 21 und 50 Jahren und 24 und 55 Jahren kam es nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung, durch die sich die Beteiligten leichtverletzten. Rettungswagen versorgten die Verletzten vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

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