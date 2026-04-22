Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) 54-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise! (19.04.2026)

Allensbach (ots)

Die Polizei sucht seit Sonntag nach einem 54-jährigen Mann aus Allensbach, nachdem ihn Familienangehörige vermisst gemeldet haben.

Oliver H. verließ seine Wohnanschrift in der Nacht auf Sonntag zu Fuß und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist etwa 1,86 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur und kurze, hellbraune Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einer Jeans, einer schwarzen Jacke und beigen Schuhen. Außerdem trug er ein silbernes Armband.

Umfangreiche Suchmaßnahmen und Ermittlungen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort blieben bislang erfolglos.

Ein Bild des Mannes ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/allensbach-lkr-konstanz-vermisstenfahndung/

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Oliver H. seit Sonntagnacht gesehen haben oder Personen, die Hinweise auf seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

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