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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall am Kreisverkehr Reichenaustraße/Klingenbergstraße - Autofahrerin übersieht Cityroller-Fahrer (22.04.2026)

Konstanz (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich am Kreisverkehr Reichenaustraße/Klingenbergstraße ein Unfall ereignet. Eine 62-Jährige fuhr mit einem Kia von der Schänzlebrücke kommend in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr zur Klingenbergstraße übersah sie einen die Straße über den Fuß- und Radweg querenden 42-Jährigen mit einem Cityroller und erfasste ihn. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Kia entstand Blechschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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