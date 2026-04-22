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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Unfall am Bahnübergang Reichenau - Radfahrer hat Schutzengel (21.04.2026)

KN-Wollmatingen (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall am Bahnübergang Reichenau an der Kindlebildstraße am Dienstagabend einen Schutzengel gehabt. Kurz vor 18 Uhr war ein 82-Jähriger von Radolfzell kommend auf dem Radweg in Richtung Konstanz unterwegs. An der Kindlebildstraße fuhr er vom Radweg nach links, mittig auf die Fahrbahn um den Bahnübergang zu queren. Dabei nahm er aus dem Augenwinkel plötzlich die bereits geschlossenen, verkürzten Halbschranken und einen herannahenden Zug wahr. Der 82-Jährige versuchte daraufhin noch umzudrehen, was jedoch nicht mehr gelang. Trotz Notbremsung erfasste der Zug das Vorderrad des Fahrrads. Offenbar hatte der Mann, der nahezu unverletzt blieb, in dem Moment einen aufmerksamen Schutzengel.... Er kam jedoch trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal eindringlich darauf hin, sich an Bahnübergängen besonders vorsichtig und umsichtig zu verhalten! Eine kurze Unaufmerksamkeit oder Fahrlässigkeit kann hier schnell lebensgefährlich sein!

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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