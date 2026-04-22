Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Welschingen, K6126, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6126 zwischen Welschingen und Binningen - insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden (22.04.2026)

Welschingen, K6126 (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 6126 zwischen Welschingen und Binningen passiert ist. ein 37-jähriger Opel-Fahrer war von Welschingen in Richtung Binningen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er einen unbekannten Autofahrer als ihm ein 56-Jähriger mit einem VW Caddy entgegenkam. Trotz beiderseitigem Versuch nach rechts auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen Opel und VW. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell