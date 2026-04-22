Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbrüche in Betriebe in der Dettelbachstraße (21./22.04.2026)

Radolfzell (ots)

In den Abend-/ Nachtstunden auf Mittwoch haben Unbekannte versucht, in zwei Betriebe in der Dettelbachstraße einzubrechen, einmal mit Erfolg. Die Täter machten sich gewaltsam an der Zugangstür zu einem Lagergebäude einer Zimmerei zu schaffen, gelangten jedoch nicht in die Innenräume. Am Gebäude eines Hofladens verschafften sie sich erfolgreich Zutritt zu einer Lagerhalle für Obst und Gemüse. Im Inneren hebelten sie anschließend die Tür zum Verkaufsraum des Hofladens auf. Ob sie dort etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden dürfte jedoch im Bereich von rund 1.000 Euro liegen.

Zeugen, die zwischen 18.30 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges in der Dettelbachstraße beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

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