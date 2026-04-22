Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Brand mit starker Rauchentwicklung in Rohstoffbetrieb (22.04.2026)

Deißlingen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20:15 Uhr, wurde der Integrierten Rettungsleitstelle Rottweil eine starke Rauchentwicklung, im Bereich des Rohstoffbetriebs in der Bahnhofstraße in Deißlingen, gemeldet. Schon auf der Anfahrt nach Deißlingen konnte die Rauchwolke von weitem erkannt werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr Deißlingen, welche mit fünf Fahrzeugen und 27 Helfern vor Ort erschien, stand ein großer Container, welcher zu Geschäftszeiten durch die Mitarbeiter als Aufenthaltsraum genutzt wurde, in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandgeschehens waren keine Mitarbeiter mehr anwesend, so dass auch niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 Euro beziffert. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen der Polizei noch an.

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