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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Uslar (ots)

Uslar, B 241, Freitag, 01.05.2026, 11:50 Uhr

37170 USLAR (frö) - Am Freitagmittag befuhr der 26-jährige Berliner mit seinem Motorrad die B 241, aus Richtung Amelith kommend, in Richtung Schönhagen. In einer Linkskurve, kurz vor dem Ortseingang Schönhagen, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Der Motorradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden an Verkehrseinrichtungen und am Motorrad in Höhe von ca. 3600 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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