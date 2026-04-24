Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Verletzte und Vollsperrung nach Frontalzusammenstoß - Porschefahrer nach Auseinandersetzung auf B49 gesucht

Giessen (ots)

Buseck/L3128: Verletzte und Vollsperrung nach Frontalzusammenstoß

Vier verletzte Personen, darunter ein 7-jähriges Kind, eine Vollsperrung sowie ein Schaden von etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls gestern auf der Landstraße 3128 nahe Buseck. Die Fahrerin eines Opels fuhr den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 17.45 Uhr auf der Landstraße von Alten-Buseck nach Großen-Buseck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis auf der Strecke von ihrer Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Sie streifte zunächst einen entgegenkommenden Toyota. Kurz darauf krachte die Fahrerin frontal in einen entgegenkommenden VW. Durch den Unfall erlitten vier Beteiligte Verletzungen. Die 69 Jahre alte Fahrerin des Opels wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Das Kind und die 40-jährige Mutter, die im VW saßen, brachte der Rettungsdienst ebenfalls in Krankenhäuser. Die 69-Jährige am Steuer des Toyotas erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallstelle musste aufgrund des Einsatzes voll gesperrt werden. Die Ermittlung zur Unfallursache laufen.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen/B49/B429: Porschefahrer nach Auseinandersetzung auf B49 gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall unter zwei Autofahrern am 15. April zwischen Wetzlar und Gießen. Gegen 21.40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 49 in Fahrtrichtung Gießen, im Bereich der Abfahrt zur B429, zu einem körperlichen Angriff auf einen Audifahrer. Ein bislang unbekannter Mann am Steuer eines Porsches soll den Audi den Angaben zufolge zuvor auf der B49 zwischen Wetzlar und Gießen durch Beleidigungen, dichtes Auffahren und Drängeln, Lichthupe und Ausbremsen gefährdet haben. Der Porsche sei teils erheblich zu schnell gefahren. Schließlich stoppten die beiden Fahrer im Bereich Lahnfelddreieck an der Auffahrt zur B429 auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des Porsches habe sodann direkt ins Gesicht des Audifahrers geschlagen und sei dann weggefahren. Der Audifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Porsche soll es sich um ein schwarzes SUV, möglicherweise Modell Cayenne, handeln. Am Fahrzeug hingen Gießener Kennzeichen, das restliche Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Fahrer des Sportwagens ist laut Beschreibung etwa 25-30 Jahre alt, hat helle Haut und spricht akzentfreies Deutsch. Er ist ca. 175 cm groß, hat kurze braune Haare und eine breite, kräftig/muskulöse Statur. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er einen beigefarbenen Jogginganzug und Schlappen.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall am 15.4. gegen 21.40 Uhr mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität des Porschefahrers geben? Wer kann weitere Angaben zum Kennzeichen des Porsches machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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