POL-NOM: Fahrradfahrer gestürzt
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Schrammstraße
Sonntag, 03.05.2026, 15:45 Uhr
EINBECK (schu)
Ein 75-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Fahrrad die Schrammstraße in Richtung Tiedexer Tor und stürzte alleinbeteiligt, als dieser mit einem Fahrradpedal an einer Bordsteinkante hängenblieb.
De Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.
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