Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet, Leichtkraftradfahrer verletzt

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Hullerser Tor, Kreuzung Hullerser Straße / Hullerser Tor / Hägermauer /Hullerser Mauer

Freitag, 01.05.2026, 15:45 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 74-jähriger aus der Region Hannover beabsichtigte mit seinem Pkw Citreon von der Hullerser Mauer über das Hullerser Tor in die Hägermauer zu fahren. Hierbei übersah der 74-Jährige den von links aus der Hullerser Straße kommend in Richtung Hullerser Tor fahrenden 66-jährigen aus dem Bereich Hildesheim auf seinem Motorroller.

Der 66-jährige kam beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu Fall und verletzte sich leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im 4-stelligen Bereich.

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