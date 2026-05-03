POL-NOM: Vorfahrt missachtet, Leichtkraftradfahrer verletzt
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Hullerser Tor, Kreuzung Hullerser Straße / Hullerser Tor / Hägermauer /Hullerser Mauer
Freitag, 01.05.2026, 15:45 Uhr
EINBECK (schu)
Ein 74-jähriger aus der Region Hannover beabsichtigte mit seinem Pkw Citreon von der Hullerser Mauer über das Hullerser Tor in die Hägermauer zu fahren. Hierbei übersah der 74-Jährige den von links aus der Hullerser Straße kommend in Richtung Hullerser Tor fahrenden 66-jährigen aus dem Bereich Hildesheim auf seinem Motorroller.
Der 66-jährige kam beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu Fall und verletzte sich leicht.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im 4-stelligen Bereich.
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