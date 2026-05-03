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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet, Leichtkraftradfahrer verletzt

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Hullerser Tor, Kreuzung Hullerser Straße / Hullerser Tor / Hägermauer /Hullerser Mauer

Freitag, 01.05.2026, 15:45 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 74-jähriger aus der Region Hannover beabsichtigte mit seinem Pkw Citreon von der Hullerser Mauer über das Hullerser Tor in die Hägermauer zu fahren. Hierbei übersah der 74-Jährige den von links aus der Hullerser Straße kommend in Richtung Hullerser Tor fahrenden 66-jährigen aus dem Bereich Hildesheim auf seinem Motorroller.

Der 66-jährige kam beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu Fall und verletzte sich leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im 4-stelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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