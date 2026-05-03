POL-NOM: Diebstahl eines Kfz-Kennzeichen
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Hören
Samstag, 02.05.2026, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 03.05.2026, 11:40 Uhr
EINBECK (schu)
Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag das hintere Kennzeichenschild mit EIN-Zulassung von einem grauen Peugeot, welcher ordnungsgemäß in Hören abgestellt war.
Zeugen, die im tatkritischen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Umstände in Hören wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
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Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
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