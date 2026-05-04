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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einbrüche in Vereinsheime - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Northeim (ots)

NORTHEIM (mil) - 37191 Katlenburg

Im Tatzeitraum von Freitag, 01.05.2026, 15.00 Uhr bis Samstag, 02.05.2026, 07.00 Uhr hebelte mindestens eine bislang unbekannte Person mehrere Türen eines Vereinsheimes am Flugplatz auf. Aus den Räumlichkeiten wurden mehrere Stromaggregate sowie diverse Gasflaschen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 2000 Euro.

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 01.05.2026, 18.30 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr kam es auch zu einem Einbruch in ein Vereinsheim aus dem Friedlandweg in Katlenburg. Mindestens eine bislang unbekannte Person hebelte die Eingangstür des Vereinsheims und eines Außencontainers auf. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 120 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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