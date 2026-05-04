Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Schlichtelke, (Kindergarten) Donnerstag, der 30.04.2026, 12:45 Uhr; Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ausparken, den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 37- jährigen aus Bodenfelde und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 400 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

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