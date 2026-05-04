Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am Inventar eines Verkaufspavillon des PSV Kreiensen - Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, OT Kreiensen, Am Thie, Rasenplatz PSV Sportverein Kreiensen (uhd): Im Zeitraum vom 25.04.2026, 18:00 Uhr, bis 28.04.2026, gegen 17:30 Uhr, wurde eine Sachbeschädigung zum Nachteil des PSV Sportvereins Kreiensen angezeigt. Auf dem Rasenplatz des PSV wurde die Einrichtung des dortigen Verkaufspavillon mutwillig zerstört. U.a. wurden hierbei Stühle, Tische und die Beleuchtung zerstört. Hierdurch entstand dem Verein ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell