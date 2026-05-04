Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kosmetikartikel entwendet und weitergegeben

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.05.2026; 14:38 Uhr

Am frühen Samstagnachmittag, den 02.05.2026, entwendete ein 24jähriger Mann in einer Drogerie am Marktplatz diverse Kosmetikartikel im Wert von 24,-Euro. Die Tat wurde im Nachgang anhand von Videoaufzeichnungen verifiziert und der bereits polizeilich bekannte Täter identifiziert. Der aus einem Einbecker Ortsteil stammende junge Mann konnte im Nachgang durch Polizeibeamte bei seiner Freundin in Einbeck angetroffen werden. Sofort gab er die Tat zu, hatte jedoch die entwendeten Artikel bereits an einen Unbekannten weitergegeben. Die Polizei leitete gegen den Täter ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein.

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