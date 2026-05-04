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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Einkaufswagen Schaden am geparkten Pkw verursacht; Zeugenaufruf

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 04.05.2026; 09:00 Uhr - 11:00 Uhr

Am Montagvormittag, den 04.05.2026, parkte ein 68jähriger Mann aus Eimen, im Zeitraum von ca. 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr, seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkes am Altendorfer Tor. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden von ca. 500,- Euro fest. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist der Schaden durch einen Einkaufswagen hervorgerufen worden. Nach einem Urteil des Oberlandesgericht ist ein solcher Schaden wie ein Unfall zu bewerten. Da sich der Verursacher demnach von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, bzw. seine Personalien nicht hinterließ, leitete die Polizei Einbeck ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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