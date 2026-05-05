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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Apple Watch aus Elektronikmarkt entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.04.2026; 18:57 Uhr

Bereits am Montag, den 27.04.2026, gegen 18:57, betraten zwei bislang unbekannte Täter den Elektronikfachhandel in der Walter-Poser-Straße und gaben sich als interessierte Kunden aus. Dabei entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment eine in den Auslagen gegen Wegnahme gesicherte Apple-Watch im Wert von 899,- Euro. Die Tat wurde durch Mitarbeiter des Marktes aber erst im Nachgang bei einer Videoauswertung bemerkt. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen die Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib der Apple-Watch machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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