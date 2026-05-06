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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

Fahrradstellplatz am Bahnhof Kreiensen, 37574 Einbeck | 06.05.2026, 06:30 Uhr - 15:30 Uhr

Bad Gandersheim (kli)

Der Geschädigte stellte am Morgen des 06.05.2026, gegen 06:30 Uhr, sein rotes Mountainbike der Marke "Cube" an dem Fahrradstellplatz des Bahnhofs Kreiensen ab und sicherte es mit einem Kabelschloss. Gegen 15:30 Uhr musste der Geschädigte das Fehlen seines Fahrrads feststellen. Auch das Schloss konnte am Tatort nicht mehr aufgefunden werden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 350EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kreiensen oder Bad Gandersheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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