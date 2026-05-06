Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter-Fahrer: Ohne Versicherung, dafür unter Einfluss von THC

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Dienstag, 05.05.2026, 04.07 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife einen 19-jährigen Mann, welcher mit seinem E-Scooter die Göttinger Straße in Northeim befuhr. An dem E-Scooter war ein kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte die Polizei zudem neurologische Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest, welche auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln hinweisen könnte. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem 19-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes und wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

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