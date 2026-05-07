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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37574 Einbeck, Treffpunkt L487 und L592 hinter der Brücke bei Haieshausen

Zeit: 06.05.2026, 12:07 Uhr

Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines Sattelzugs kollidiert im Zuge eines Wendemanövers mit den angrenzenden Verkehrszeichen und beschädigt diese massiv. Anschließend entfernt sich das Fahrzeug in Richtung Einbeck, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ergreifen. Laut Zeugenaussagen handele es sich um eine weiße Zugmaschine mit bulgarischen Kennzeichen und einem blauen Sattelauflieger. Letzterer sei mit den Verkehrszeichen kollidiert. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 1000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorfall und insbesondere den Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden (WSH).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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