Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 90-jährige Frau fällt auf Betrüger rein - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

DASSEL (mil) -

Ende April wurde eine 90-jährige Frau aus einem Ortsteil von Dassel Opfer eines Betruges.

Am 28. April wurde die Geschädigte durch ein ihr unbekanntes Pärchen aus einem weißen Pkw heraus an einer örtlichen Bankfiliale angesprochen. Im Rahmen des Gespräches machte die Seniorin auf Nachfrage Angaben zu ihren privaten Lebensumständen. Am Folgetag erschienen die bislang unbekannten Personen gegen 15.00 Uhr an der Wohnanschrift der Seniorin, um einen gemeinsamen Kaffeenachmittag abzuhalten. Ersten Angaben zu Folge händigte die Seniorin im Zuge eines Verkaufsgesprächs dem Pärchen eine Briefmarkensammlung aus, um dessen Wert zunächst ermitteln zu lassen. Anschließend verließen die unbekannten Personen die Wohnanschrift mit der entsprechenden Briefmarkensammlung (Wert vermtl. im niedrigen 5-stelligen Bereich). Seither bestand kein Kontakt mehr zu den unbekannten Personen.

Die unbekannten Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Person 1 - männlich, ca. 40 Jahre alt, akzentfreie deutsche Sprache, Bart Person 2 - weiblich, ca. 30 Jahre alt, dunkle Haare zum Zopf gebunden, akzentfreie deutsche Sprache.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen oder der entwendeten Briefmarkensammlung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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