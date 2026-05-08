Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße, Donnerstag, 09.05.2026, 09.35 Uhr - 09.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte im Tatzeitraum von Donnerstag 09.35 Uhr bis 09.50 Uhr den Volkswagen Tiguan einer 68-jährigen Frau.

Die Geschädigte parkte ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines in der Göttinger Straße ansässigen Supermarktes. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie die Kratzer im Heckbereich ihres Pkw fest.

Der Schaden beläuft sich auf mindestens 650 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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