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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Bad Gandersheim (ots)

Tatzeitraum: 05.06.2026, zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr. Tatort: Am Kantorberg 23, 37581 Bad Gandersheim, der Parkplatz vor dem dortigen Seniorenheim

In dem oben genannten Zeitraum kam es auf dem Parkplatz vor dem Senioren- und Pflegeheim in der Straße Am Kantorberg zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte einen dort geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen (geh).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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