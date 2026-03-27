Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Verkehrsunfall in Hennef-Westerhausen - Zwei Leichtverletzte

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hennef - Oberpleiser Straße (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Oberpleiser Straße im Bereich zwischen den Ortsteilen Söven und Westerhausen ein Verkehrsunfall.

Ein PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, verfehlte einen Baum am Straßenrand knapp und kam nach rund 100 Metern auf einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt.

Die Feuerwehr der Stadt Hennef wurde um 10:35 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" alarmiert. Im Einsatz waren die Einheiten Söven und Hennef sowie Kräfte des Tagesalarms. Darüber hinaus wurden durch die Leitstelle zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber "Christoph 3" zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Entgegen der Erstmeldung waren keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Beide Insassen hatten das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Der Rettungshubschrauber konnte den Einsatz daraufhin abbrechen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst sowie die Polizei bei den weiteren Maßnahmen.

Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Theo Jakobs waren insgesamt 37 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hennef im Einsatz. Aufgrund des Alarmstichworts wurde die Feuerwehr im Bereich Söven zusätzlich zu den digitalen Funkmeldeempfängern auch mittels Sirene alarmiert.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell