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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raub einer Handtasche

Uslar (ots)

Uslar, Lange Straße, Donnerstag, 07.05.2026, 19.00 Uhr

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Lange Straße in Uslar ein Raubdelikt zum Nachteil einer 39-jährigen Frau aus Kammerborn. Die 39-jährige befand sich zum Tatzeitpunkt in der Innenstadt von Uslar und war gerade im Begriff, in der Lange Straße einen Discountmarkt aufzusuchen. In Höhe des Ladenlokals näherte sich nach dem bisherigen Ermittlungsstand ein Radfahrer von hinten der Geschädigten an und entriss ihr im Vorbeifahren die Handtasche. Die Geschädigte lief dem flüchtenden Täter noch einige Meter in Richtung Neustädter Platz hinterher und forderte diesen auf anzuhalten. Eine Reaktion folgte jedoch nicht. Der Täter erbeutete eine schwarze Lederhandtasche, in der sich neben Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich noch ein Mobiltelefon, diverse Dokumente, Debit- und Kreditkarten sowie Mitgliedsausweise befunden haben. Beschrieben wird der Täter als schlank mit lockigen, mittellangen Haaren. Genutzt wurde ein schwarzes Fahrrad ohne weitere Besonderheiten. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar in Verbindung zu setzen (Tel.: 05571/8006-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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