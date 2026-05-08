Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Internetbetrugsfälle

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 07.04.2026; 18:00 Uhr und 02.205.2026; 15:20 Uhr

Gleich zu 2 Betrugsfällen im Internet kam es jeweils Anfang April sowie Anfang Mai 2026. Hierbei bestellten sowohl ein 32jährige Mann aus einem Einbecker Ortsteil und eine 46jährige Frau aus Dassel, Waren im Internet für mehrere Hundert Euro. Nachdem beide den jeweiligen Kaufpreis bezahlt hatten, brach der Kontakt zum Verkäufer ab und die Waren wurden nicht geliefert. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

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