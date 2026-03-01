PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

Am Spätnachmittag des 27.02.2026 kam es zu mehreren Straftaten, welche durch eine Person verübt worden sind. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass eine männliche Person die hintere Kennzeichentafel eines haltenden Linienbusses in der Suhler Straße abgerissen hatte. Im Nachgang betrat er widerrechtlichn ein Grundstück und kletterte auf das Garagendach, wo er die Kennzeichentafel verbog und wegwarf. Der 27-jährige konnte vor Ort festgestellt werden und ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Im Nachgang meldete sich ein weiterer Geschädigter. Die gleiche Person betrat sein Grundstück und kletterte ebenfalls auf ein Garagendach, welches hierdurch beschädigt wurde. Weiterhin versuchte die Person einen Verkaufswagen aufzubrechen, was diesem aber nicht gelang. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist bisher nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 07:59

    LPI-SHL: Vandalismus am Burgsee

    Bad Salzungen (ots) - Am Samstag, den 28.02.2026 wurde auf einem Vorsprung oberhalb des Burgsees in Bad Salzungen eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte beschädigten vermutlich in der Nacht von Freitag zu Samstag einen Mülleimer sowie zwei Bänke. Der Schaden wird auf 800,- geschätzt. Sollte jemand Hinweise zum Sachverhalt geben können, meldet er sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:58

    LPI-SHL: Betrunken im Bagger

    Dermbach (ots) - Am Samstag, den 28.02.2026, führte ein 55jähriger mit seinem Bagger in Dermbach illegal Erdarbeiten auf öffentlichen Grund durch. Nach der Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung wurde der Beschuldigte aufgesucht und beim Arbeiten mit seinem Bagger festgestellt. Hier stellten die Beamten fest, dass er auch noch alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin wurde mit dem Beschuldigten eine Blutentnahme ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:57

    LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

    Dermbach (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 26.02.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 27.02.2026, 05:00 Uhr kam es zu einen Diebstahl in Dermbach. Von einem VW, welcher in der Ernst-Thälmann-Straße geparkt war, wurden beide Kennzeichen entwendet. Wenn jemand Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet er sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695/55140 (AZ: 0050670/2026) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren