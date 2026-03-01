Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

Am Spätnachmittag des 27.02.2026 kam es zu mehreren Straftaten, welche durch eine Person verübt worden sind. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass eine männliche Person die hintere Kennzeichentafel eines haltenden Linienbusses in der Suhler Straße abgerissen hatte. Im Nachgang betrat er widerrechtlichn ein Grundstück und kletterte auf das Garagendach, wo er die Kennzeichentafel verbog und wegwarf. Der 27-jährige konnte vor Ort festgestellt werden und ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Im Nachgang meldete sich ein weiterer Geschädigter. Die gleiche Person betrat sein Grundstück und kletterte ebenfalls auf ein Garagendach, welches hierdurch beschädigt wurde. Weiterhin versuchte die Person einen Verkaufswagen aufzubrechen, was diesem aber nicht gelang. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist bisher nicht bekannt.

