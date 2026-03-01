PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus am Burgsee

Bad Salzungen (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026 wurde auf einem Vorsprung oberhalb des Burgsees in Bad Salzungen eine Sachbeschädigung festgestellt. Unbekannte beschädigten vermutlich in der Nacht von Freitag zu Samstag einen Mülleimer sowie zwei Bänke. Der Schaden wird auf 800,- geschätzt. Sollte jemand Hinweise zum Sachverhalt geben können, meldet er sich bitte bei der Polizei Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

