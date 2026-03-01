LPI-SHL: Vandalismus am Burgsee

Dermbach (ots) - Am Samstag, den 28.02.2026, führte ein 55jähriger mit seinem Bagger in Dermbach illegal Erdarbeiten auf öffentlichen Grund durch. Nach der Anzeigenaufnahme wegen Sachbeschädigung wurde der Beschuldigte aufgesucht und beim Arbeiten mit seinem Bagger festgestellt. Hier stellten die Beamten fest, dass er auch noch alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Daraufhin wurde mit dem Beschuldigten eine Blutentnahme ...

