Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug im Internet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 05.05.2026; 11:32 Uhr

Am Dienstagmittag, den 05.05.2026, wollte ein 83jähriger Einbecker eine gebuchte Reise bei einem Hotelanbieter im Internet umbuchen. Hierbei kontaktierte er eine dort hinterlegte Rufnummer. Im weiteren Verlauf wurde er von einem angeblichen Mitarbeiter beraten und gab dabei sämtliche persönliche Daten sowie seine Bankverbindung heraus. Nachdem er eine angebliche Umbuchung per Sendebutton bestätigte stellte er fest, dass von seinem Konto ein Geldbetrag von 360,- Euro abgebucht worden war. Im Nachgang recherchierte der Geschädigte im Internet und stieß dabei auf zahlreiche Warnungen bezüglich der von ihm angerufenen Telefonnummer. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

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