PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug im Internet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 05.05.2026; 11:32 Uhr

Am Dienstagmittag, den 05.05.2026, wollte ein 83jähriger Einbecker eine gebuchte Reise bei einem Hotelanbieter im Internet umbuchen. Hierbei kontaktierte er eine dort hinterlegte Rufnummer. Im weiteren Verlauf wurde er von einem angeblichen Mitarbeiter beraten und gab dabei sämtliche persönliche Daten sowie seine Bankverbindung heraus. Nachdem er eine angebliche Umbuchung per Sendebutton bestätigte stellte er fest, dass von seinem Konto ein Geldbetrag von 360,- Euro abgebucht worden war. Im Nachgang recherchierte der Geschädigte im Internet und stieß dabei auf zahlreiche Warnungen bezüglich der von ihm angerufenen Telefonnummer. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 11:12

    POL-NOM: Im Einkaufsmarkt bestohlen

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 07.05.2026; 11:30 Uhr Am Mittwoch, den 07.05.2026, gegen 11:30 Uhr, kaufte ein 64jähriger Mann, in einem Discounter in der Beverstraße ein. Als der aus einem Dasseler Ortsteil stammende Mann, Backwaren aus den Auslagen entnahm, legte er seine Geldbörse in einen, in seinem Einkaufswagen befindlichen Karton. An der Kasse stellte er dann fest, dass aus der Geldbörse 320,- Euro fehlten. ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 10:04

    POL-NOM: Schließvorrichtung an Garagen zerstört; Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Dassel, OT Lauenberg (Kr.) 06.05.2026 - 07.05.2026 In der Nacht von Mittwoch, den 06.05.2026 auf Donnerstag, den 07.05.2026, beschädigten bislang unbekannte Täter in Lauenberg gleich 2 Schließvorrichtungen an den Garagen von Anwohnern. Bei der ersten Tat wurde im "Stubenanger" ein Schlüsseltaster aus der Putzfassade gehebelt und anschließend die Garage betreten. Im zweiten Fall wird in der ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 14:06

    POL-NOM: Raub einer Handtasche

    Uslar (ots) - Uslar, Lange Straße, Donnerstag, 07.05.2026, 19.00 Uhr Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Lange Straße in Uslar ein Raubdelikt zum Nachteil einer 39-jährigen Frau aus Kammerborn. Die 39-jährige befand sich zum Tatzeitpunkt in der Innenstadt von Uslar und war gerade im Begriff, in der Lange Straße einen Discountmarkt aufzusuchen. In Höhe des Ladenlokals näherte sich nach dem bisherigen Ermittlungsstand ein Radfahrer von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren