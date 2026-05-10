Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung vor einer Diskothek

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, OT Ahlshausen, Ahlshäuser Endestraße. In der Nacht von Samstag, 09.05.2026 auf Sonntag, den 10.05.2026 kam es gegen 00:30 Uhr in der Ortschaft Ahlshausen in einer dortigen Diskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen und zwei weiteren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf begeben sich die Personen vor die Diskothek, wo es durch die beiden Jugendlichen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des 17-jährigen kommt. Auch dessen einschreitende Partnerin wird bei dem Versuch den Streit zu schlichten körperlich angegangen. Anschließend entfernen sich die beiden Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer und dessen Freundin werden bei der Auseinandersetzung verletzt. Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um zwei männliche Jugendliche handeln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt und zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (dur)

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