Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Einbrecher durch Hund in die Flucht geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bad Bramstedt (ots)

Am 29.04.2026 (Mittwoch) kam es um 04:36 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl im Stedingweg. Es blieb bei einem Versuch, da der oder die Täter durch den Hund der Bewohner in die Flucht geschlagen wurden.

Zur Tatzeit kam es zum Aufbruch der Haustür eines Einfamilienhauses im Stedingweg. Der oder die Täter kamen dann aber nur ein oder zwei Meter weit ins Haus, bis sie sich durch Hundegebell zur sofortigen Flucht entschieden und sich in unbekannte Richtung vom Tatort entfernten.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die gegebenenfalls verdächtige Feststellungen in Tatortnähe gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zu melden.

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