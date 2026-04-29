Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Polizei nimmt nach erfolgreicher Fahndung jugendlichen Straftäter fest

Tornesch (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einer Bedrohung bei einem Tornescher Lebensmittelmarkt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6265202

Die intensive Fahndungs- und Ermittlungsarbeit war um 14.00 Uhr erfolgreich. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger (deutscher Staatsbürger) wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen aktuell.

Zuvor war bei Einsichtnahme von Videomaterial des Verbrauchermarktes Beamten aufgefallen, dass sie den Tatverdächtigen aus anderen Verfahren kannten. Anschließend wurde die Wohnanschrift des Jugendlichen aufgesucht. Gegen 14.00 Uhr konnte der Tatverdächtige dort angetroffen und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Derzeit befindet sich der Täter in polizeilichem Gewahrsam.

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