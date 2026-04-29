Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (OD) - Bewohner bemerken Einbruchsspuren an der Haustür - Täter brechen Versuch erfolglos ab - Polizei sucht Zeugen

Tangstedt (OD) (ots)

Am 28.04.2026 (Dienstag) ist es in der Tangstedter Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Die Täter gelangten nicht ins Haus. Somit haben sie auch kein Stehlgut erlangt.

In der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 14:30 Uhr befanden sich die Bewohner nicht im Haus. Nach Rückkehr haben sie frische Spuren an der Haustür festgestellt, die darauf schließen lassen, dass unbekannte Täter versucht haben dürften, gewaltsam ins Haus zu gelangen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun, ob gegebenenfalls jemand verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum getätigt hat. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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