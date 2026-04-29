Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Holm - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Holm (ots)

Am 29.04.2026 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 02:45 Uhr bis 03:54 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen. Der oder die Täter drangen zwar gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Bredhornweg ein, haben aber kein Stehlgut erlangt.

Gegen 02:45 Uhr wurde eine Bewohnerin durch ein lautes Geräusch geweckt. In der Folge hörte sie dann, wie jemand sich im Haus bewegte. Erst, nachdem länger keine Geräusche mehr zu hören waren, begab sich die Bewohnerin ins Erdgeschoss, um von dort über den Notruf die Polizei zu informieren.

Die Einsatzkräfte stellten bei dem geschädigten Einfamilienhaus fest, dass sich der oder die Täter gewaltsam über den Keller Zutritt zum Haus verschafft hatten. Anschließend wurde im Haus nach Wertgegenständen gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts aus dem Haus entwendet und der/die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg bitten nun um Hinweise zu Auffälligkeiten in Tatort-/Tatzeitnähe. Mitteilungen werden über die Rufnummer 04101-202-0 und über E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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