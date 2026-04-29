Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Moorbrand - Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen - Korrekturmeldung

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

In der Pressemitteilung von 29.04.2026, 09:25 Uhr, ist es zu einem Fehler hinsichtlich der Telefonnummer der Kriminalpolizei Norderstedt gekommen. Diese lautet korrekt 040-52806-0.

Zur Vermeidung von Missverständnissen wurde die ursprüngliche Pressemitteilung bei Newsaktuell gelöscht und wird hiermit neu veröffentlicht.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Am Dienstagabend (28.04.2026) ist es in

Henstedt-Ulzburg zu einem Feuer im Schlappenmoor, einem renaturierten Moorgebiet im Naturschutzgebiet Oberalsterniederung, gekommen. Die Hintergründe für die Brandentstehung sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gänzlich unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft eine mögliche Brandstiftung oder fahrlässige Brandstiftung.

Gegen 20:25 Uhr meldete eine Zeugin das Feuer über Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden diese ein Feuer mit einem Ausmaß von ca. 200 Metern Breite vor. Das Feuer befand sich aus Blickrichtung Togenkamp ca. 500 Meter in nördlicher Richtung und konnte wegen des unwegsamen Geländes durch die Feuerwehr mit Fahrzeugen nicht erreicht werden. Aus diesem Grund verzögerte sich die Annäherung an den Brandherd.

Um 22:10 Uhr wurde keine Flammenbildung mehr festgestellt. Die Feuerwehr war anschließend aber noch weiter mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Nach erster Einschätzung sollen ca. 4000 qm des Moorgebietes betroffen sein.

Bei den Löscharbeiten erlitt einer der Feuerwehrmänner, ein 39-jähriger Henstedt-Ulzburger, eine Rauchgasintoxikation und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt haben die Ermittlungen aufgenommen, können aber derzeit noch keine Angaben über eine mögliche Brandursache machen.

Personen/Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Feuer machen können, werden um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 040-52806-0 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell