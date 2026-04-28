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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Schwerer Raub - Unbekannter Täter erbeutet Geld bei Raubüberfall auf Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Uetersen (ots)

Am 28.04.2026 (Dienstag) ist es gegen 01:10 Uhr zu einem schweren Raub zum Nachteil einer Spielhalle im Großen Sand gekommen. Der Täter erlangte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld und floh unerkannt.

Zur genannten Zeit betrat ein unbekannter Täter die Spielhalle und verlangte unter Vorhalt einer silbernen Schusswaffe von der 49-jährigen Spielhallenaufsicht die Herausgabe von Geld. Anschließend floh der Mann mit einer niedrigen vierstelligen Summe und konnte auch im Rahmen der Fahndung durch zahlreiche Einsatzkräfte nicht gefunden werden.

Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass der Mann auf ca. 18-20 Jahre geschätzt wird. Er soll ca. 175 cm groß sein und trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose, einen grauen Pullover und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Weiterhin hat der Mann blaue Einmalhandschuhe getragen und sich ein weißes T-Shirt als Maskierung um den Kopf gewickelt. Neben der silbernen Handfeuerwaffe in der einen Hand trug der junge Mann eine schwarze Chanel-Tasche in der anderen Hand.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalinspektion Pinneberg geführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dieser Tat machen können, werden um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04101-202-0 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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