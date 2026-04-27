Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop - Trickdieb stiehlt älterer Dame Schmuck

Klein Offenseth-Sparrieshoop (ots)

Am 27.04.2026 erstattete eine 85-jährige Rentnerin beim Polizeirevier Elmshorn Strafanzeige wegen Diebstahls. Bereits am 22.04.2026 sei gegen 12:00 Uhr eine männliche Person bei ihr an der Haustür erschienen. Der Mann bat um Gegenstände, die er auf dem Flohmarkt verkaufen könnte. Die Seniorin ging daraufhin in ihr Schlafzimmer, um dort Modeschmuck zu holen, den sie dem Mann geben wollte. Der Mann sei ihr aber dann gefolgt und verwickelte sie in ein Gespräch über Gegenstände in dem Zimmer. Erst Tage später fiel der Dame auf, dass Goldschmuck im Wert von über 2000 Euro fehlte. Da niemand sonst ihr Schlafzimmer betreten hatte, muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von dem Mann als Täter ausgegangen werden. Dieser konnte als ca. 175-180 cm groß und kräftig beschrieben werden. Der Mann wurde auf 50-60 Jahre geschätzt und trägt schwarzes kurzes Haar. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Jacke. Er soll ein gepflegtes Erscheinungsbild haben und fließend Deutsch sprechen.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Elmshorn geführt. Hinweise von möglichen Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem oder ähnlichen Vorfällen in Tatortnähe machen können, werden um Kontaktaufnahme über die Rufnummer 04121-803-0 gebeten.

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